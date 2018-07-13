搶攻暑假電競旺季商機 微星龍魂快閃體驗店強勢回歸 銷售動能再升溫

微星 (2377)4 月成功打造首座龍魂快閃體驗店，成為電競龍粉爭相朝聖的景點，為搶攻暑假電競旺季商機以及光華商場周年慶，微星週五(13 日) 宣告龍魂快閃體驗店即日起至週日 (15 日) 於光華數位新天地強勢回歸，再度吸引電競迷的目光。微星週五股價伴隨台股大漲逾百點，漲勢凌厲，並重回百元大關，盤中最高來到 101.5 元價位，上漲 5% 或 5.3 元。該公司於甫結束的台北多媒體大展中以「窄邊框筆電家族」成功打下暑期第一波銷售佳績，透過夏季快閃體驗店的活動造勢，暑期旺季銷售動能再推升。



微星指出，本波龍魂快閃體驗店即日起至 7/15 於光華數位新天地展出，將提供最新電競筆電、主機、螢幕、鍵盤、滑鼠等超強遊戲火力搶先體驗，現場並有拍照打卡抽獎活動，最受歡迎的微星 Lucky Q 公仔也將現身坐鎮體驗店，將是電競龍粉爭相朝聖的打卡熱點。



微星提前轉型為全電競品牌，透過精準的行銷，充分掌握玩家的需求，產品設計貼近市場，競爭實力大幅優化，如今已躍升為全球電競筆電一線品牌，加上電競顯卡的領導地位，近年營收、獲利連年跳升。法人預期，該公司今、明年就有機會賺逾一個股本，其在電競市場的領先地位至少還可維持三到五年，配合整體電競商機的大爆發，大成長可期。

