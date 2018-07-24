華東打汙 泰鼎-KY轉單到手 今年每股獲利有望挑戰4元

華東積極打汙，落腳蘇州與昆山的台系 PCB 廠保守壓力，為此，業界傳出，欣興昆山廠已經開始對生產基地在泰國的泰鼎 - KY(4927) 釋出代工訂單；受惠於大陸打汙、美中貿易戰、報價調升，加上新廠搶進汽車市場等四大利多加持下，法人圈傳出，泰鼎 - KY 今年每股獲利可望挑戰 4 元，明年更好。近來中國大陸華東地區積極打汙，尤其鎖定排放汙水情況嚴重的台系 PCB 廠，最慘情況，一天有四張檢舉函、一天三次抽檢等，搞的台商人心惶惶，以目前政策來看，生產基地在蘇州與昆山的台系 PCB 廠，已經逐步面臨到，階段性縮減在當地的生產量，甚至後續得遷廠的壓力，也因此，市場傳出，欣興昆山廠已經開始對泰鼎 - KY 泰國廠釋出代工訂單的消息。



此外，中美貿易戰，也將衝擊在大陸有生產基地的 PCB 廠商，由於落腳中國大陸的台系 PCB 廠，多半以賺管理財為主，毛利率與營業利益率不高，若慘遭貿易戰侵蝕，這將會導致中國大陸已經不適合生產印刷電路板。也因此，在中美貿易戰與中國政府打汙等影響下，泰鼎 - KY 等生產基地在東南亞地區的廠商，將明顯受益。



而對泰鼎 - KY 來說，去年飽受銅箔基板漲價卻無力跟著調漲報價之苦，但該公司今年第二季已經順利調漲售價，法人圈估算，泰鼎 - KY 今年第二季每股獲利有機會達到 0.8 元，甚至挑戰接近 1 元。而進入下半年以後，因旺季到來，且轉單效益顯現，泰鼎 - KY 表現還會更好，今年全年每股獲利將有機會達到 4 元，至於明年因新設的廠區布局汽車市場效益顯現，明年表現會更優於今年。