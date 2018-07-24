G20這一次依然沒有對數位貨幣下狠手 但提了一個要求

在 7 月 21 日至 7 月 22 日召開的會議上，數位貨幣監管是主要的討論話題之一，G20 集團也再度重申了他們對數位貨幣的態度。

根據 G20 公報草案顯示，G20 集團認為數位貨幣既有「好處」，又有「風險」：數位貨幣在給金融系統帶來巨大利益的同時，其波動性又容易引發市場擔憂，尤其是在逃稅、洗錢、恐怖組織融資等方面。

G20 集團表示，數位貨幣並不對全球金融穩定性構成威脅，但仍然值得人們保持警惕。

此外，G20 沒有討論關於數位貨幣的具體監管措施，但他們要求反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在未來三個月內，闡明如何將現有的「反洗錢」標準用於數位貨幣。

6 月在巴黎舉行的會議上，FATF 就表示將積極監測並了解犯罪分子如何利用虛擬貨幣洗錢，以及轉移資金支持恐怖活動。並且同意啟動一項關於虛擬貨幣相關調查實踐項目，以便在日益增長的風險下能協助執法。同時考慮到 FATF 對不同國家的監管辦法會有不同結果，因此將促進更一致的監管方法。

在 7 月 18 日，在 FATF 致 G20 國家財長和央行行長的報告中更是提到，提升對數位貨幣的監管已經成為 FATF 在美國輪值任期內（2018 年 7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日）的工作重點之一。

今年 9 月，FATF 將舉行閉門會議，討論 FATF 標準如何適用於數位貨幣。

據 FATF 網站介紹，該組織成立於 1989 年，是一個旨在制定標準並並促進有效打擊洗錢、恐怖主義融資和其他相關威脅的實施措施的政府間機構。

本月早些時候， 法國財政部長 Bruno Le Maire 曾在一份報告中公開呼籲 G20 集團在此次會上就數位貨幣進行討論，並建議要避免直接監管。