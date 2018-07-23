G20公報稱加密貨幣尚未構成金融風險 比特幣一度漲破7700美元

20 國集團 (G20) 結束為期 2 天的財長會議，並於公報中指出，當前加密貨幣尚未對金融穩定構成風險；今 (23) 日比特幣價格走揚，一度漲破 7700 美元。

台北時間週一晚間 7 點 05 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣上漲 4.16%，至 7704.15 美元。

G20 公報內容顯示，加密資產的波動性，引發市場擔憂，特別是在投資人保障、逃稅、洗錢等方面。

公報稱，就當前狀況來看，加密貨幣尚未對金融穩定性，造成風險，但仍須保持警覺。

雖然近期加密貨幣價格，似有回穩跡象，但 2018 年迄今，利空消息一再出現。

1 月日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓的虛擬貨幣「NEM」；7 月又傳出加密貨幣交易所 Bancor 遭駭客攻擊，竊走價值 1350 萬美元加密貨幣的消息。

另一方面，德州大學研究指出，2017 年比特幣價格大漲，極可能與人為操縱有關。

Dead Coins 網站資料則顯示，截至 2018 年 7 月初為止，已有超過 800 種加密貨幣，被列為「死亡」等級，且這類交易價不到 1 美分、價值近乎零的加密貨幣，數量還會繼續增加。

台北時間週一晚間 7 點 29 分，由 CoinDesk 數據可得知，比特幣上漲 4.05%，至 7696.19 美元；以太幣上漲 0.79%，至 463.50 美元；萊特幣上漲 1.64%，至 84.52 美元；瑞波幣上漲 0.79%，至 0.45 美元。