台股盤中－蘋概三王力守 水泥、鋼鐵冒出頭 指數漲多後量縮整理

台股今 (24) 日以 10937.77 點，小跌 9.12 點開出，盤面上被動元件股持續跌深反彈，但仍有賣壓，漲價題材激勵 MOSFET、矽晶圓族群表現，蘋概三王中，股王大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 力守紅盤、台積電 (2330-TW) 漲勢則休息，傳產股由水泥、鋼鐵股領軍，大盤指數平盤附近震盪，法人認為，預估量能不到 1400 億元，短線漲多後預期將呈現量縮整理走勢。

美股周一僅道瓊工業指數收低 13.83，其餘三大指數則收紅，Nasdaq 指數收高 21.67 點，S&P 500 指數收高 5.15 點，費城半導體指數收高 2.19 點，台股早盤開小低，一度下滑至 10917.61 點，盤面上由水泥、鋼鐵股表現搶眼，加上台積電雖漲勢休息，但仍守在相對高檔價位，支撐市場信心，早盤一度翻紅到 10960.25 點，盤中在平盤上下整理。

鴻海將除息，外資連買 7 天，今日股價守在紅盤，大立光也是上漲，被動元件股持續反彈，國巨 (2327-TW) 盤中漲逾 4%，鈞寶、華新科、禾伸堂也是上漲攻勢，蜜望實盤中一度漲停，被動元件股續漲之外，MOSFET 也是重要指標族群，富鼎基本面看好，激勵股價強漲。

傳產股部分由水泥及鋼鐵股領漲，中鋼獲利佳，股價帶頭上漲，中鴻、中鋼構、東鋼等漲勢也搶眼，水泥股由台泥領漲，亞泥、信大也上揚；營建股的日勝生股價續強，榮化股價續漲，另外，大陸爆出假疫苗事件，國光生股價續衝高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，預估今日量能不到 1400 億元，大盤在短線漲多下，加上量能不夠，將呈現量縮整理走勢，值得觀察的是 OTC 今日站上年線，中小型股表現好，有助市場信心轉強；他表示，後續仍要留意美元指數及外資心態。