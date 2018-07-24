盤前財經大事搶先讀2018年7月24日

今日操盤前瞻

法說會：超豐、牧德、亞泰、中光電、力成、台虹

除權息：台苯、台南、喬福、中化生、和康生、運錩、三陽工業、鴻碩、年程、雙鴻、京鼎、聯一光、聯鈞、光耀、康聯 - KY、萬在、安力 - KY、遠雄、詮欣、佳邦、大中、勝品、興能高、虹揚 - KY、普鴻、展匯科、金萬林、山林水

台灣央行公布 6 月貨幣供應量 M1、M2

日本 7 月製造業 PMI

歐元區 7 月製造業 PMI

美國 7 月 Markit 製造業 PMI

〈財報〉Alphabet 第二季獲利遠勝預期 盤後一度漲逾 5%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週一公布第二季獲利高於預期，盤後股價應聲大漲 5% 以上，隨後漲幅收斂至 3.5%。閱讀全文...

退燒了 川普的推文正逐漸失效

根據 CNBC 分析報導，一位經濟學家說，川普推文對資產價值的衝擊，可能正逐漸失去動能。閱讀全文...

〈中鋼財報與展望〉煤鐵行情看跌 Q3 利差可望持穩高檔 有助獲利

中鋼 (2002-TW) 上半年獲利亮眼，第三季雖為傳統淡季，但隨著中國三大鋼廠 8 月內銷盤價開平高盤，市場估今年可望淡季不淡，且近期原料煤鐵報價依然呈現走弱的態勢，中鋼利差表現可望維持上季高檔表現，營運獲利表現可期。閱讀全文...

台股今年已 11 家下市櫃 金管會仍稱無掀起下市潮

榮化 (1704-TW) 將由國際私募股權基金 KKR 以股分轉換方式收購下市，根據媒體統計，2018 年以來，上市櫃公司已有 11 家公司下市櫃，被外界指稱台股吹起「下市風」，對此，金管會晚間表示，這 11 家公司下市櫃，大多都是因為「整併」，且整併有助於提升台灣上市櫃公司產業規模及競爭力。金管會強調，台灣資本市場體質健康、法規透明度高，到今年 6 月底止，已新增 29 家公司完成上市櫃掛牌，並無所謂台股掀下市櫃風潮一事。閱讀全文...

台股守穩所有均線 估箱型區間整理機會大 後市留意 3 隻黑天鵝

台股今 (23) 日呈現區間震盪格局，終場小漲 14 點，持續守穩在所有均線之上，法人表示，目前台股呈現內外資攻守交換，由原先內資表現的股票，轉到外資表現的股票，估計指數將於年線 10723 點至 11000 點呈箱型區間整理，但接下來仍須留意包括美元指數轉強等 3 隻看不見的黑天鵝。閱讀全文...