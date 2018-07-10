浩鼎、智擎新藥進程告捷 6月營收皆獲權利金入帳

浩鼎 (4174-TW)、智擎 (4162-TW) 新藥進程告捷，6 月雙雙獲得權利金入帳，浩鼎營收為 15.7 萬元，揮別 5 月及去年 6 月營收皆掛零的窘況；智擎 6 月營收為 477.3 萬元，月減 86.03%、年減 2.95%。浩鼎指出最新的肝細胞癌孤兒藥研發尚需要時間，而智擎的胰臟癌新藥權利金可望 7 月入帳，且申請健保藥價補助是否成功第 3 季有機會揭曉。

浩鼎 6 月營收為 15.7 萬元，5 月及去年 6 月營收為 0，第 2 季營收為 39.5 萬元，季減 96.8%、年增 7.92%，上半年營收為 1274.7 萬元，年增 3382.79%。

浩鼎表示，6 月營收主要是旗下產品鼎腹欣在台灣銷售的權利金入帳，相關權利金不會每月入帳，4 月則是部分研發材料的銷售收入。

日前浩鼎公布前驅型化療新藥 OBI-3424 獲美國食品藥物管理局 (FDA) 審核通過孤兒藥資格認定，適應症為治療肝細胞癌 (hepatocellular carcinoma, 簡稱 HCC) ，將依計畫進行第一、二期人體臨床試驗，一期試驗預計在一年內完成。

而智擎 6 月營收為 477.3 萬，月減 86.03%，年減 2.95%，第 2 季營收為 4224.2 萬元，季增 30.87%、年增 44.83％，上半年 7605 萬元，年增 89.68%。

智擎表示，每個月營收由於包含權利金跟銷售收入，變動很大，胰臟癌新藥安能得除了將在歐洲第三個國家上市，其 300 萬美元 (約新台幣 9000 萬元) 權利金有望在 7 月入帳，並同步申請台灣健保藥價補助，第 3 季有機會揭曉成果，不過即使順利成功，由於醫生及病人仍將觀望用藥療效，銷貨收入恐怕需要一段時間醞釀。