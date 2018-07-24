降雨影響水泥需求 台泥7月營收有壓 全年拚創高

台泥 (1101-TW) 第 2 季合併營收 335.94 億元，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收 577.74 億元，年增 25.89%，表現優於預期，法人認為，受 7 月降雨影響，水泥需求減弱，預期台泥銷量將減少，7 月營收恐將下滑，第 3 季收與獲利將受淡季影響減少，但全年每股純益仍上看 3.85 元，全年營收、獲利可望雙創歷史新高。

台泥日前公告 5 月自結獲利，單月稅後純益 26.14 億元，年增 144%，每股純益 0.56 元，年增 128%，逼近第 1 季獲利。

法人指出，中國大陸第 2 季水泥均價每公噸人民幣 428 元，年增 22%，水泥價格 6 月稍微走弱，且受各區域降雨影響，庫存略回升；展望第 3 季，進入 7 月，降雨影響將使水泥需求減弱，預期台泥銷量將減少，庫容比稍回升到 58.4%，對水泥價格產生壓力，預期營收與獲利受淡季影響稍下滑。

雖然 7 月營收將下滑，第 3 季也受淡季影響，但法人估，台泥今年稅後純益仍可上看 163 億元，每股純益 3.85 元，預估第 2 季每股純益約 1.18 元，全年營收及獲利可望雙創新高。

台泥對第 2 季營運看法樂觀，由於中國大陸錯峰生產及嚴查環保政策，有助水泥價格穩定，預估第 2 季毛利可望與第 1 季相當；轉投資事業部分，和平電廠去年輸電線第 72 號電塔因風災倒塌，造成營運虧損，第 1 季整修完成，預估將是第 2 季主要獲利來源之一，包括環保、運輸等轉投資貢獻也持續加溫。

台泥上半年獲利看好，水泥價格及需求相對增溫，第 3 季則要看雨季情況，由於水泥庫存水位不高，價格可望維持穩定。

台泥股利將配發 2.5 元，包括現金股利 1.5 元，股票股利 1 元，將在 7 月 26 日除權息，外資在連續賣超 6 個交易日後，昨日轉買 395 張，今日股價開高走高，盤中漲幅 6.33%。