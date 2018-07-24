希望教育今起招股 入場費3879元 預計8月3日掛牌

大陸民辦高等教育集團希望教育 (1765-HK) 今 (24) 日起至週五 (27 日) 公開招股，發行 16.67 億股，其中 10% 作公開發售，90% 作國際配售，招股價介於港幣 1.52 元至 1.92 元，集資最多 32 億元。以每手 2000 股計，入場費港幣 3878.7 元，預計 8 月 3 日於主板上市掛牌，聯席保薦人為花旗環球金融亞洲及招商證券 (香港)。

據招股書透露，若按中間價位港幣 1.72 元計算，集資淨額約港幣 27.35 億元。其中約 40% 將用於收購高等教育學校及為所收購學校設立新校區，約 30% 用於建造新樓宇以供教育用途，約 20% 用於償還部分銀行貸款及其他借款，約 10% 用於營運資金及一般公司用途。

希望教育目前主要在四川、貴州和山西等地區經營 8 間寄宿制高等教育院校的集團，截至今年 3 月首季度錄得純利人民幣 4680 萬元，年跌 30.2%；今年首季毛利率 42.6%，年減 9.5 個百分點。

招股文件中解釋，毛利率下降源自公司在新校區建築物及教學團隊方面的開支上升，同時成人教育部分收益因入學人數下降而減少。

希望教育這次引入惠理集團 (0806-HK) 旗下基金為基礎投資者，認購 5500 萬美元股份 (約港幣 4.29 億元)，設 6 個月禁售期。公司副總裁兼聯席公司秘書黃忠財表示，短期內與惠理沒有合作計劃。但他透露，公司未來擬於美國加州開辦一所寄宿制大學，預期將於 2019 年 10 月開始營運。