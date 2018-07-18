歌禮入場費1.6萬 市場人士：擺明就是不讓散戶進場

歌禮製藥 (1672-HK) 將於週五 (20 日) 開始公開招股，公司計劃發行 2.24 億股，每股招股價介乎港幣 12 至 16 元，按一手 1000 股計，入場費高達港幣 16161.23 元，破歷來紀錄。市場人士估計，歌禮高價入場門檻，或與港交所 (0388-HK) 要求減少散戶參與做法有關，與俄鋁 (0486-HK) 當年上市有異曲同工之處。

根據上市規則，新股招股入場費金額不可少於港幣 2000 元，惟並無上限。據了解，入場費一般是在正式進行路演前夕才會敲定，主要因每手股數屬相對次要的決定事項，而釐定時的其中一個準則是希望吸引更多投資者參與，因此一般會盡量定為較低金額。翻查資料，過去入場費破萬元新股不多，當中僅次歌禮的華虹半導體 (1347-HK)，入場費亦僅為港幣 1.2 萬元，比歌禮少近港幣 4000 元。

除了高額入場費之外，歌禮每手股設於 1000 股，一般來說，大價股多數控制每手股數在百位之內，如閱文 (0772-HK) 及藥明生物 (2269-HK)，每手均只有 200 股及 500 股。最近上市的小米 (1810-HK)，招股價港幣 17 元，與歌禮的上限港幣 16 元相當，但每手亦只有 200 股，歌禮每手股數是小米的 5 倍之多。

香港《明報》引述市場人士表示，雖然港交所開放「同股不同權」及「生物科技公司」上市，但行政總裁李小加多次發言，都特別指出生物製藥股的潛在風險，反映取態遠較同股不同權小心，不排除是監管機構「指導」首隻生科股歌禮訂定較昂貴的入場費，以收「趕走」散戶效果。

事實上，早在俄鋁 2010 年上市時，證監會因特批其「虧錢上市」存在風險，要求只設國際配售，而且入場費高達港幣 20 萬元，以避免讓散戶入場。

歌禮高額的入場費，連券商分析師都喊貴。耀才行政總裁許繹彬、光立證券企業融資副經理陳英傑均認為，該股招股價「太貴」，未必會有銀行願意借出資金，加上平安好醫生 (1833-HK) 等前車之鑑，即使預期市場將有更多生科股上市，散戶多不會想做白老鼠，或先觀察首隻生科股的反應，再考慮要不要進場。

歌禮 7 月 20-25 日招股，預期 8 月 1 日掛牌。摩根士丹利、高盛及招商證券為聯席保薦人。

據初步招股文件顯示，歌禮製藥今年首季收入為人民幣 5106 萬元，按年增長了 2.83 倍；今年首 3 個月仍錄虧損人民幣 85.8 萬元，惟已較 2017 年同期虧損人民幣 293.5 萬元收窄逾 7 成。