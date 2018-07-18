中國爆狂犬病疫苗造假 這家企業連吞三根跌停板

中國造假再一樁，這回出問題的是狂犬病疫苗，疫苗生產商長生生物 (002680-CN) 爆出凍乾人用狂犬病疫苗違法違規生產，股價今 (18) 日第三度跌停。長生生物今早發布公告表示，將全數召回有效期內所有批次的凍乾人用狂犬病疫，下半年營收將減少人民幣約 5.4 億元。

長生生物今天一早發布公告，由於公司對有效期內所有批次的凍乾人用狂犬病疫苗全部實施召回，本次召回預計將減少公司 2018 年上半年營業收入約人民幣 2 億元，淨利潤約 1.4 億元。並預計這次疫苗停產將對公司的生產、經營產生較大的影響，預計今年下半年營收將減少約人民幣 5.4 億元。

由於該公司去年全年營收為為 15.5 億元，該一條停產後，今年營收預計硬生生少掉三分之一。消息公布後，長生生物今早開盤後股價再度跌停，已連吞三根跌停板，報 17.9 元，跌 1.99 元或 10.01%。

長生生物股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

陸媒報導，這次事件會爆出來，主要是生產車間的老員工實名舉報，消息人士指出，這回會被舉報主要是內部工作調整所致，隨後中國國家藥監局調查發現，凍乾人用狂犬病疫苗生產存在記錄造假等嚴重違反《藥品生產質量管理規範》行為，隨後收回長生生物的藥品 GMP 證書。

不幸中的大幸是，這次所有相關批次產品，尚未出廠和上市銷售，全部產品已獲有效控制。競爭對手指出，「每年 7-9 月份是狂犬疫苗高發期，這三個月的銷量基本占到全年的 50%，參考長生生物歷史銷售情況，公司狂犬疫苗今年很可能喪失 2/3 的銷量，全年損失額在人民幣 5 億元左右」。

身為疫苗生產企業，狂犬病疫苗是長生生物的最主要產品。在產品證書被收回的情況下，如果長期停產，將會重擊長生生物。

至今長生生物已被 3 家基金公司下調估值。其中以博時基金對旗下基金所持有長生生物進行估值調整，估值價格調整為 14.50 元；安信基金旗下基金持有的長生生物估值價格調整為 16.11 元；泰達宏利旗下基金持有的長生生物，也是按照 16.11 元 / 股進行估值。

若按照調幅最大的博時基金給出的估值人民幣 14.5 元來算，相較於週一 22.1 元的收盤價，下調幅度高達 34%，也就是說相當於 4 個跌停。即使是按照 16.11 元的價格計算，下調幅度也達到 27%，相當於 3 個跌停。