玩具反斗城出售sex-toys-r-us.com 專家：最有價值的破產品牌

下個月，已宣佈破產的玩具連鎖店玩具反斗城公司 Toys 'R' Us 將開始拍賣其智慧財產，如著名吉祥物長頸鹿 Geoffrey the Giraffe，及 sex-toys-r-us.com 等網址。

據法庭記錄顯示，以成人為導向的網域名「sex-toys-r-us.com (性玩具反斗城)」是玩具反斗城尋找買家的數百個網站地址之一。

除了販售其 735 家美國門市外，如「ihatetoysrus.com (我討厭玩具反斗城)、toysrussucks.com (玩具反斗城很爛)、kinkytoysrus.com (特殊玩具反斗城)、和 adult-toys-r-us.com (成人玩具反斗城)」等維護玩具反斗城商標的智慧財產也相當多。

外媒指出，玩具反斗城之所以註冊了這麼多奇怪的網域名稱，主要是怕有心人士搶先註冊了這些網域，害怕有心人士透過這些名稱較差的網域名，對玩具反斗城商譽構成損害，故玩具反斗城「先搶註冊先贏」。

然而事實上，玩具反斗城僅對這些名稱較差的網域名予以註冊，玩具反斗城並未真實販售特殊玩具或者成人玩具。

品牌專家指出，從玩具反斗城手上的智慧財產權來看，玩具反斗城可能是停業公司中最有價值的品牌之一。Toys 'R' Us 的女發言人沒有立即回應《路透》的評論請求。

零售諮詢公司的品牌專家兼執行長 Bob Phibbs 表示，Toys 'R' Us 等公司經常會註冊相關的網域名，以防止某人劫持他們的品牌。

Phibbs 認為，公司擁有的一長串網域名顯示了玩具反斗城品牌的魅力。該公司還註冊了數十個網域名：lodges-r-us.com (住宿)、bistros-r-us.com (餐廳)、recipes-r-us.com (食譜)、burgers-r-us.com (漢堡) 以及 cigars-r-us.com (雪茄)。

「它展現了品牌的力量」，Phibbs 說道，「'R'Us 是品牌的關鍵，而不是玩具」。

目前沒有任何所擁有的網域名是活躍的。