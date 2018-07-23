〈ODM拚醫療商機〉科技實力助攻 台品牌到代工廠各有佈局卡位

台灣擁有強大的 ICT 經驗，面對老齡化社會，及日漸蓬勃的生技商機，醫療領域已不再只是生技業獨家專利，除各代工廠積極搶進，雙 A 華碩與宏碁，甚至是各代工廠，也透過科技實力搶食醫療商機。

根據市調機構 Frost & Sullivan 預估，2021 年智慧醫療聯網產值將達 720 億美元 (約新台幣 2.2 兆元) ，

代工廠緯創 (3231-TW) 積極搶攻智慧醫療，今年 3 月，緯創醫學與台大醫院簽訂合作意向書，推出智慧型動力下肢外骨骼機器人，6 月宣布與加拿大生技公司 B-Temia Inc. 合資協議，於新加坡成立 B-Temia Asia，行銷至中國大陸、日本和香港等多個國家，拓展亞洲市場，今日則宣布，將攜手高雄小港醫院，打造智慧血液透析病房。

仁寶 (2323-TW) 轉投資公司宇核生醫，今年 4 月與仁寶共同宣布搶攻寵物醫療市場，此外仁寶也宣示持續搶進智慧醫療，由仁寶智慧醫療團隊開發愛糖寶遠距照護系統，將導入彰化基督教醫院，強攻跨業合作。

廣達 (2328-TW) 則力推醫療 AI，董事長林百里日前對外表示，自己三天兩頭就跑醫院，不過不是去看病，是到醫院推廣醫療 AI 應用，旗下醫療品牌 QOCA 積極耕耘遠距醫療照護系統、床邊照護系統及雲端協同視訊系統。

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 則結合集團資源，全力跨入精準醫療，打造科技化智慧醫療應用與服務，透過華碩雲端子公司華碩健康 (ASUS Life) 與瑞士醫療數據公司 Clinerion 攜手合作。

宏碁 (2353-TW) 也進軍智慧醫療領域，包括跟疾病管制署合作，打造流感預報站 4 月上路，民眾可查詢各地區未來四週流感疫情動態，提早作好防護與應變準備。此外，宏碁打造智雲健康管理平台，可協助醫療服務機構，透過無線健康量測醫療設備與穿戴式裝置，收集生理數據。