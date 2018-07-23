【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台積電延續上週法說後漲勢，加上被動元件跌深反彈，帶動台股指數早盤震盪走高，不過蘋概股包括大立光在內表現疲軟，且櫃買指數跌破年線影響多方信心，加權指數收盤上漲 0.14%，勉強守住 19000 點；籌碼方面，外資在現貨買超 67.15 億，期現貨合計買超 70.5 億。

《國際金融市場焦點分析》

受到中國表示房地產棚改貸款審查權並未收回總行審查影響，推動上證指數由銀行及地產類股帶動下呈現上漲走勢，而 A50 指數則由保利地產、招商蛇口及上海銀行等大型成分股帶動下，連續兩日呈現上揚；受到日圓反彈，及日本經濟維持弱勢影響，導致迅銷 (Fast Retailing) 下跌 5.72%、TDK 及軟銀亦同步下跌超過 2%，使得今日日經 225 指數走勢疲軟。

《國際商品市場焦點分析》

受到川普威脅將對中國課徵 5000 億美元商品關稅，導致市場擔憂中國原油進口將減少影響，一度推動國際油價下跌，不過隨後沙烏地阿拉伯表示原油將不會超額供給，且週六公佈之美國原油鑽井數下滑 5 座，推升原油價格由黑翻紅，終場 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步呈現上漲；後市原油市場需留意伊朗的荷莫茲海峽行動是否執行，若執行可能導致原油市場出現較大幅度的波動狀況。

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