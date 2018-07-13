遠傳協助原民會打造雲端應用服務 縮短數位差距

原住民族委員會推動「原住民族部落免費戶外無線寬頻上網計畫」，今年邁向第五期愛部落 (i-Tribe) 無線寬頻網路建置，遠傳 (4904-TW) 總經理李彬今 (13) 日指出，今年再度承接原民會計畫，與資策會一起合作建置愛部落 i-Tribe 戶外無線寬頻，深入全台 11 縣市、45 個原民部落，提高原鄉網路頻寬及無線網路涵蓋率，縮短數位差距。

遠傳指出，原民會建置愛部落 (i-Tribe) 戶外無線網路，自 2013 年起已完成全國 190 個原民部落，今日在「台東縣延平鄉巴喜告部落」舉辦「107 年度愛部落 i-Tribe 無線寬頻開通典禮」。

原民會主委夷將 • 拔路兒 Icyang．Parod 表示，今年開始『前瞻計畫 - 原住民族部落免費戶外無線寬頻上網』持續愛部落 (i-Tribe) 的建置，累計至今已在全國 190 個原民部落，進行愛部落 (i-Tribe) 免費戶外無線網路 (WiFi) 的建置與網路頻寬的提升，是以國家資源投入原民部落免費無線網路的政策。

李彬表示，遠傳長期關注原鄉數位建設，對推動原鄉教育發展更是不遺餘力，與原民會致力建設原鄉部落的決心非常契合。今年再次承接原民會計畫，與資策會一起合作建置愛部落 i-Tribe 戶外無線寬頻，透過提供原鄉部落免費無線上網的便利，縮短數位差距，同時藉由網路社群結合觀光旅遊、農產品行銷、醫療資源等，加速發展部落數位生活。

愛部落 (i-Tribe) 計畫，是全球首創在原鄉部落建置的戶外免費網路服務，提供原住民族部落有足夠頻寬的便民資訊服務及資訊通訊權益，成為政府照顧弱勢族群的施政亮點。

資策會指出，預計在 2018-2021 年間，前瞻計畫預計要完成 215 個部落建置，對於帶動原鄉族人生活水準的提升、及原鄉部落經濟文化的永續發展，是不可或缺的計畫。