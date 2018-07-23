M1B、M2連5月黃金交叉 央行看資金動能無虞

台灣央行今 (23) 日公布 6 月金融情況，M1B 年增率下降至 5.9%，仍是今年以來次高，而 M2 年增率略上升至 4.1%，兩者走勢連續第 5 個月呈現代表股市資金動能充沛的「黃金交叉」線型。

M1B 年增率於今年 1 月因季節性因素，在睽違 8 個月後首次低於 M2 年增率出現死亡交叉後，不過，自 2 月以來，已連 5 月呈現黃金交叉。

央行官員說明，6 月 M1B 年增率下滑主要是因活期存款成長減緩所致，部分廠商將活存轉到定存，以因應後續現金股利發放所需。

據央行提供資料，今年以來全數廠商發放的現金股利總額已達 4133 億元，其中 7 月就占了 2909 億元，是發放高峰。

而 M2 年增率上升，則是因銀行放款和投資成長增加。

累計今年上半年 M1B 和 M2 平均年增率分別為 5.26%、3.7%。

另一方面，6 月證券劃撥存款餘額為 1.6919 兆元，較上月減少 385 億元，並創今年以來新低，央行官員直言，主要是因 6 月台股行情波動較大。

而儘管近來外資有匯出，不過，央行官員說明，由於部分賣掉台股後的資金仍停留帳上，反而使外國人新台幣存款餘額較上月反而增加 86 億元至 1929 億元，來到 3 個月新高。