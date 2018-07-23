中鋼6月獲利跳高 上半年合併每股稅前盈餘約0.88元

中鋼 (2002) 受惠煤、鐵成本下降，加上第三季盤價上漲，轉投資利益同步成長，6 月合併營業利益 35.08 億元，合併稅前淨利 32 億元，較上月大增 19%，以股本 1573.49 億元計算，合併稅前每股盈餘約 0.2 元。累計上半年合併稅前淨利 138.8 億元，較去年同期大增 41%，合併稅前每股盈餘約 0.88 元。今年全球經濟強勁擴張將帶動鋼鐵需求成長 1.8%，加上中國大陸深化供給側改革，加強環保稽查，鋼材出口年減逾 20%，又遭逢日韓鋼廠產線檢修及設備異常造成生產減少，亞洲地區鋼材供需吃緊，帶動國際鋼價持續上揚，中鋼今年 5 月開出的第三季盤價，除冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲維持平盤外，適度調整其餘內銷鋼品基價。平均每公噸基價微漲 426 元，漲幅 1.9%。



中鋼公布 6 月合併營收 333.85 億元，雖較上月衰退 5%，但合併營業利益 35.08 億元，較上個月成長 24%，自行結算合併稅前淨利 32 億元，亦較前一個月成長 19%，以股本 1573.49 億元計算，合併稅前每股盈餘約 0.2 元。累計上半年合併稅前淨利 138.8 億元，較去年同期大增 41%，合併稅前每股盈餘約 0.88 元。



法人表示，中鋼獲利較前一個月大增，主要係高爐歲修完成，第二季全開，且煤礦及鐵礦砂價格下跌，成本下降，加上中鴻 (2014) 等在第三季鋼價續看增下，調高產品售價，也推升轉投資獲利向上。



中鋼 6 月非合併碳鋼銷售量為 939,397 公噸，內銷比率為 69%。累計上半年碳鋼銷售量為 5,540,952 公噸，內銷比率為 70%。

