達進東方照明(00515-HK)擬收購生產非接觸式IC卡業務

達進東方照明(00515-HK)公佈，於2018年7月23日(交易時段後)，公司與一名個人(賣方)訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，據此公司擬向賣方收購於英屬處女群島註冊成立的目標公司(連同Opco統稱“目標集團”)100%已發行股本。

根據諒解備忘錄的條款，賣方須促使目標公司於完成可能收購事項前進行企業重組，以緻目標公司擁有於中國成立的營運公司(Opco)的大多數權益(從60%至100%權益)。Opco於中國擁有一間工廠，主要業務為生產非接觸式IC卡。

可能收購事項的代價將由公司與賣方經參考獨立估值師進行的估值後協定，可能由公司以現金、代價股份、可換股票據及/或承兌票據組成的方式支付。諒解備忘錄規定，倘公司透過發行代價股份及可換股票據作為可能收購事項的部分代價，則公司每股股份的發行價或換股價將為0.1港元，即股份面值，較股份緊接諒解備忘錄日期前最後5個交易日於香港聯合交易所有限公司所報平均收市價每股約0.0676港元溢價約47.9%。

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