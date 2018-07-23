三大法人買超64.31億 法說會前聯電遭外資連7賣

台股今 (23) 日在晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 撐盤，被動元件股跌深反彈帶動下，指數震盪收紅，終場收漲 14.78 點，以 10946.89 點作收，統計三大法人合計買超 64.31 億元，其中外資及陸資 (不含自營商) 買超 67.15 億元，投信賣超 3.6 億元，自營商買超 0.8 億元；個股部分晶圓雙雄外資買賣不同調，統計外資連 4 天買超台積電，但已連 7 天賣超聯電。

台股今 (23) 日受中華電 (2412-TW) 等 14 檔個股除息交易蒸發 16.8 點影響，早盤以 10929.46 點開出，小跌 2.65 點，盤中一度拉升至 10984.84 點，上漲 52.73 點，盤中最低則下探至 10901.75 點，下跌 30.36 點，回測頸線支撐。

統計今日三大法人合計買超 64.31 億元，其中外資及陸資 (不含自營商) 買超 67.15 億元，投信賣超 3.61 億元；自營商小買 0.8 億元。

外資對晶圓雙雄買賣超不同調，今日買超台積電 15813 張，連買 4 天，但聯電則是高居今日賣超冠軍，單日賣超 17590 張，已是連續 7 天賣超；榮化今日漲停鎖住，成交量 2753 張，排隊買單逾 32 萬張，但外資卻賣超 1030 張，目營商買超 75 張。

外資今日買超前 10 名個股依序元大滬深 300 正 2，買超 25422 張，其次玉山金，買超 20014 張、中環，買超 18104 張、台積電，買超 15813 張、錸德，買超 11707 張、中石化，買超 10931 張、鴻海，買超 10092 張、開發金，買超 9049 張、群創，買超 8788 張。

外資今日賣超前 10 名個股依序是聯電，賣超 17590 張、華通，賣超 10381 張、中信金，賣超 9150 張、緯創，賣超 6398 張、南亞科，賣超 6257 張、TPK-KY，賣超 5383 張、聯發科，賣超 3520 張、日月光投控，賣超 2610 張、兆豐金，賣超 2389 張、宏捷科，賣超 2056 張。