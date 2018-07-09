研華第二季業績創歷史新高 今最高填息逾75%

研華 (2395) 公告 6 月業績，單月合併營收 43.92 億元，月減 1.8%，較去年同期增加 0.53%，創下歷史次高紀錄，第二季合併營收為 126.46 億元，季增 11.37%，年增率 10.87%，則是刷新歷史紀錄，累計上半年為 240.01 億元，年增 12.1%。研華週一 (9 日) 除息 6.6 元，受惠台股反攻，最高達 191.5 元，上漲 2.7% 或 5 元，填息率 75.7%，終場收 190 元，上漲 3.5 元或 1.88%。上週研華因中美貿易戰陰霾重挫，低檔除息。



在 6 月業績方面，研華指出，大中華與歐洲市場年成長均穩健；以事業群而言，智能系統事業群 (ISG) 與智能服務事業群 (SIoT) 相對亮眼。若以上半年營收來看，仍以歐洲與北美地區成長最為突出，大中華市場則持續穩定成長；事業群表現，則以 ISG 與 SIoT 表現較為突出；而嵌入式運算核心事業群 (Embedded Core Group, ECG) 則持續呈現穩定增長。