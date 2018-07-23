台股盤後─晶圓雙雄撐盤+被動元件反彈 指數收10946.89點創近期高

台股今 (23) 日受中華電 (2412-TW) 等 14 檔個股除息交易蒸發 16.8 點影響，早盤開低，盤面上台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 成為撐盤重要指標，股王大立光 (3008-TW) 下跌，鴻海 (2317-TW) 力守紅盤，加上跌深的被動元件股反彈，終場指數以 10946.89 點作收，上漲 14.78 點，成交量為 1463.27 億元；法人看好短線大盤指數有機會反彈，緩步向上墊高，但因櫃買指數跌破年線，需留意中小型股的表現，操作上謹慎小心，以免賺了指數卻賠差價。

台股早盤以 10929.46 點開出，小跌 2.65 點，早盤一度拉升至 10984.84 點，上漲 52.73 點，盤中最低則是下探至 10901.75 點，下跌 30.36 點，回測頸線支撐。

盤面上主要電子權值股表現漲跌互見，台積電開高走高一度拉升至 245 元，終場收 241 元，創 3 個月來高點，本周將召開法說會的聯電也是上漲攻勢，兩大權值股成為撐盤要角，不過，因中小型股偏弱，盤中指數多數時間在平盤附近整理。

不過，跌深的被動元件股反彈，國巨 (2327-TW) 開高一度拉升至 843 元，但盤中整理一度下跌翻黑到 802 元，終場收 843 元，漲幅 3.81%；華新科 (2492-TW) 開小紅後一度小翻黑，終場則收在 369.5 元今日高點，漲幅 7.41%；鈞寶更是收在漲停價 40.75 元；華容、信昌電、今展科等上櫃被動元件股也同步攻上漲停作收。

在 KKR 將溢價收購的題材下，榮化 (1704-TW) 早盤跳空漲停以 52.5 元直鎖至終場，漲停委買單逾 32 萬張；揚明光法說將登場，在買盤湧進下以 133 元漲停價作收；傳產股部分以塑化、水泥、電器電纜、營建、百貨等股表現較強，金融股收漲 0.16%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日反彈突破近期高點，目前僅半年線尚未轉強，其餘包括 5 日線、10 日線、及月線、季線等都已轉強，加上新台幣的升值，短線來看，大盤指數有機會反彈，由成交量來看，也在月均量之上，指數可望緩步往上墊高。

簡伯儀提醒，集中市場收漲，但是櫃買指數卻是跌破年線，中小型股的表現值得觀察；他表示，在操作上必須謹慎小心，以免賺了指數卻賠差價；本周仍有多檔科技股將召開法說會，公司的說法將連動股價的後續表現，至於被動元件股，目前仍是以跌深反彈看待。