美系大客戶訂單轉淡 法人估宏捷科Q3營收季減10~20%

受到穩懋 (2455) 下半年展望不佳，三五族相關個股今日全倒，宏捷科 (8086) 也打入跌停。宏捷科表示，智慧型手機端確實面臨庫存調整，且美系大客戶第三季是會計年度最後一季，向來拉貨就比較保守，第三季營運確實會比前一季淡，法人預估，營收將季減 10~20%，但全年仍有機會維持正成長。穩懋法說會展望不佳開了第一槍，在蘋果 3D 感測手機銷售不如預期，在 VCSEL 生產良率提升，晶圓使用量減少，市場擔心 VCSEL 需求量將下滑，且中國智慧型手機業者將焦點轉向光學指紋技術，2019 年採用 3D 感測功能的智慧型手機可能有限，今日穩懋、宏捷科、全新都跌停，環宇 - KY(4991)、IET-KY(4971)跌幅也分別達 9%、3%。



宏捷科受惠美系大客戶射頻元件需求提升，委外代工訂單釋出增加，加上市場經過兩個季度庫存調整後，手機 PA、WiFi 產品有回補庫存拉貨需求，第二季營運向上，EPS 有機會達 0.8-0.9 元。



不過，宏捷科坦言第三季展望不佳，智慧型手機成長性不大，蘋果 9 月將推出新機，但市場對銷售看法相對保守，手機端確實有清庫存的情況，加上 S 大客戶第三季是會計年度最後一季，本來出貨就比較淡。



不過，3D 感測產品第三季隨手機旺季，出貨量將優於前一季，有助於舒緩整體淡季表現，預估第三季業績將低於前一季，維持往年的下滑幅度，法人預估，營收將季減 10~20%，但全年仍有機會維持正成長。