穩懋Q3展望差 下半年營收恐轉負成長 開盤跳空跌停鎖逾3萬張

三五族大廠穩懋 (3105) 第二季本業獲利低於預期，第三季更因部分客戶進入庫存調整期，預估營收可能較上季下滑一成左右，遠低於市場預估的季增兩成，下半年營收恐難較去年同期出現年增表現，國內外法人看衰今明年獲利，並調降目標價，今日開盤跳空跌停，盤中委賣張高掛逾 3.7 萬張。法人認為，穩懋在蘋果訂單的獨占地位將消失，且中國智慧手機業者採用 3D 感測功能的智慧型手機有限，預估今年 EPS 恐僅 8 元。穩懋第二季合併營收為 45.67 億元，較去年同期增加 20%；受到產品組合的影響，毛利率 32.4%，營業利益率更由前一季的 23.3% 降至 20.7%，遠低於市場預估的 24.5%。稅後淨利 9.05 億元，較去年同期增加 24%；每股盈餘為 2.16 元，較前季 1.74 元上升。上半年營收 90 億元，較去年同期成長 27%，EPS 為 3.9 元。



由於部分客戶進入庫存調整期，需求不如往年同期強勁，穩懋預估第三季營收可能較上季下滑一成左右，預期第三季毛利率約為 low thirties 的水準。法人認為，產能利用率恐低於前一季，將導致毛利率進一步下滑約 30-32%。



穩懋下半年營收恐難出現年增表現，法人認為，主要係 VCSEL 生產良率提升，減少晶圓使用量，且蘋果訂單將遭 Finisar 分食，今年底穩懋在蘋果訂單的獨占地位將消失，而中國智慧手機業者將焦點轉向光學指紋技術，2019 年採用 3D 感測功能的智慧型手機可能有限，下修今明年獲利預估，預估今年 EPS 恐僅 8 元。

