Q3展望低預期 穩懋股價重挫跌停 連累砷化鎵族群

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 第三季受部分客戶調整庫存，公司預估營收季減幅度約達 1 成，展望低於市場預期，今 (23) 日開盤股價隨即跳空跌停 202.5 元鎖住，來到所有均線之下，拖累同族群全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 早盤股價雙雙亮燈跌停。

穩懋第三季展望不如預期，股價衝擊族群表現，同族群全新、宏捷科盤中雖一度打開，但仍難敵賣壓，午盤前股價仍在跌停價位。宏捷科股價 61 元同樣來到所有均線下方、全新 95.4 元則跌破年線以外的所有均線。

穩懋 20 日在法說會上表示，由於部分客戶調整庫存，第三季旺季效應不若往年強勁，估計單季營收將較第二季減少 1 成左右，毛利率估在 31%-33%，與第二季相當。

穩懋預估，第 3 季所有產品線都下滑，除了 Cellular PA（蜂巢式網路功率放大器）下滑幅度比較低，其餘都有雙位數下滑。

其中 3D Sensing(3D 感測) 因為在第三季客戶處於新舊機種交替，出貨會較第二季下滑，但未必會較去年同期減少，而第四季展望目前仍不清楚。

穩懋第二季稼動率與第一季相當，但受產品組合影響，導致毛利率下滑，影響本業獲利，不過受惠美元轉強，產生匯兌利益 1.76 億元，推升稅後純益成長。穩懋第二季稅後純益 9.05 億元，季、年增均為 24%，每股純益 2.16 元；上半年每股純益為 3.9 元。