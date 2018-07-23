全新RF、光通雙增溫 7月營收看增 Q3營收估優於Q2

受到穩懋 (3105) 第三季展望不佳拖累，全新 (2455) 今日盤中也打入跌停，股價跌破百元大關至 95.4 元，創下近兩個月新低。不過，全新第三季業績與穩懋不同調，除 RF 需求隨旺季成長，日前復工的中興通訊，近日已拿下多數的中移動標案，光通訂單成長可期，預估 7 月營收將勝 6 月，第三季會比前一季好。受到中興通訊事件 4 月中爆發，客戶下單轉趨保守觀望影響，全新 6 月合併營收 1.73 億元，月減 9.06%，年減 8.06%，創下今年單月新低。不過，中興通訊日前宣布復工，在中移動標案中大獲全勝，在 7 月 16 日開出的 2018 年 GPON 標案拿下 70% 的比例，OLT 設備、XG-PON 等智慧家庭設備標案更全拿，外界預期，下半年光通訊的訂單成長可期。



另外，下半年是智慧型手機旺季，PA 需求也成長，儘管市場保守看手機，不過，蘋果下半年將推出數款新機，可望帶動 PA 數量成長。



全新表示，6 月是光通訊訂單的谷底，7 月已經回升，RF 需求也增溫，加上發射端 LD DFB 也通過大陸廠商的認證，第二季起開始交貨，預估 7 月業績將優於前一個月，第三季營運也有機會比前一季好。