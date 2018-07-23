KKR買完榮化後 將持續在台挖掘隱形冠軍 點名3大產業

私募基金 KKR 昨 (22) 日宣布以 478 億台幣收購榮化，談到對台灣布局的看法，KKR 合夥人及大中華區總裁楊文鈞今天表示，台灣好的企業相當多，KKR 將繼續在台灣挖掘一些「隱形冠軍」的公司，尤其是精密工業、汽車零組件和通訊設備等產業。

KKR 以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%，收購榮化 100% 已發行的股份，收購總金額高達新台幣 478 億元。楊文鈞表示，此次收購前有跟主管機關做足事前溝通，收購榮化做對了 3 件事，分別是價格合理，資金來源清楚、確保沒有陸資，以及資金已經準備好。

此外，談到對台灣的布局，由於美國商會白皮書曾批評台灣政府對私募基金 (PE Fund) 不盡友善，外界也關切同為私募基金 KKR 的看法，對此，楊文鈞表示，台灣是資本輸出國不缺資金，過去有些私募基金想投資台灣，發生「想投無法投、想退無法退」的困境，但主要是私募基金都是投資到「特許事業」，才會有些外資私募基金認為台灣很難投。

楊文鈞進一步表示說，KKR 對特許事業都不會考慮，例如媒體、電信和金融服務。台灣好的企業相當多，台灣很多中型企業在本身的領域可以算是「隱型冠軍」，KKR 會繼續在台灣挖掘一些「隱形冠軍」的公司。

楊文鈞也提出了收購條件，要市值在 300 億元以上的公司，台灣有許多產業都有投資價值，目前台灣精密工業、汽車零領組件和通訊設備的行業都有在接觸中。

楊文鈞強調，台灣有許多優質的隱形冠軍，希望可拋磚引玉，讓更多國際資金願意投資台灣優質企業，幫助他們往國外發展。