業外進補穩懋Q2 EPS 2.16元 Q3需求淡營收估減1成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2018年7月20號19點30分

穩懋 (3105-TW) 第二季受產品組合影響本業獲利，但受惠美元走強，匯兌利益達 1.76 億元，自結第二季稅後純益為 9.05 億元，較前季、去年同期均增加 24%，每股純益為 2.16 元。展望第三季，穩懋預估因部分客戶進入庫存調整期，需求不如往年強勁，第三季營收估可能較第二季下滑 1 成左右，毛利率預估為 31-33% 左右。

穩懋第二季營收 45.67 億元，季增 2%、年增 2 成，毛利率 32.4%，低於公司預估，季減 1.7 個百分點，年減 4.8 個百分點；營益率 20.7%，季減 2.6 個百分點，年減 5.4 個百分點。稅後純益 9.05 億元，季、年增均為 24%，每股純益 2.16 元。

穩懋上半年營收 90.31 億元，年增 27%，毛利率 33.2%，年減 2.4 個百分點，營益率 22%，亦年減 2.3 個百分點，但業外挹注下，上半年稅後純益 16.35 億元，年增 34%，每股純益 3.9 元。

穩懋第二季稼動率與第一季相當，但受產品組合影響，導致毛利率下滑，影響本業獲利，不過受惠美元轉強，產生匯兌利益 1.76 億元，推升稅後純益成長。

穩懋指出，排除 3D 感測相關營收，上半年來自智慧型手機微波通訊業務實質年成長仍有 2 位數水準。

展望第三季，穩懋表示，由於部分客戶進入庫存調整期，需求不如往年同期強勁，第三季營收可能較第二季下滑 1 成左右，毛利率預估為 31-33% 左右。