央行政策兩年來將首次調整？日本公債殖利率跳漲

周一亞市早盤，日本十年期公債價格跳空低開，殖利率跳漲。目前市場普遍預計日本央行兩年來將首次調整超寬鬆貨幣政策，可能修改殖利率曲線控制計劃。

十年期日債價格進一步下挫，殖利率一度升至 0.093%，為 2 月以來的最高水平：

日元匯率持續走高，上周美元 / 日元一度觸及 113，如今已收復至接近 111。今晨，日元小幅走高。美元 / 日元小漲 0.4%，至 110.95。

日本央行將於 7 月 30 日至 31 日舉行貨幣政策會議。在此之前，決策者已經在少見地積極討論政策調整，包括改變利率目標和購買資產的方式。

日本央行可能承認，通膨率可能在未來長達三年的時間裡都無法達到目標值。

路透社報導稱，如果通膨觸及 2% 的目標需要更長時間，日本央行本周可能微調貨幣政策，那將意味著該行的政策路徑與其五年前做出的在 2015 年前後達到通膨目標的承諾產生了重大轉變。

報導援引消息人士稱，日本央行可能調整其殖利率曲線控制計劃，以使長期利率更自然上升，以緩解多年的近零利率給銀行帶來痛苦。另一個想法是，調整央行購買公債和 ETF 的操作方式，以緩解市場扭曲。該行還可能考慮調整其利率目標。

根據上周五的媒體報導，日本央行將展開全面的調查，旨在減輕其收益曲線控制政策對銀行的盈利能力和公債交易的副作用。

目前日本央行的爭論焦點是如何使大規模刺激計劃更具可持續性，因為要達到 2% 的通膨目標可能需要較預期更長的時間。

事實上，在上周晚些時候有關日本央行調整政策的消息發酵之後，日本公債就已經做出了一些反應。市場人士表示，日債期貨上周五從下午在 151.00 左右收盤之後在晚盤下跌了 10 錢左右，繼續跌至 150.70。當天彭博稱日本央行或在 7 月利率決策會議上討論修改現行政策。

市場人士認為，周五消息出來後只有債市下跌，日元和日股的反應並沒有很大。由於央行在債市有絕對的控制權，反而在匯市和股市里央行只是其中的一個參與者，因此上周五的市場反應讓央行更加確定政策的調整是可行的。

不過，今晨日本央行進行了固定利率購債操作，按 0.110% 無限量買入 10 年期日本公債。這是該行自 2 月以來首次推出此種操作。

對此，彭博社認為，這是日本央行在消除市場關於其將修改政策的猜測。