貿易戰衝擊 全球最大船運公司遭史上最大規模做空

隨著貿易摩擦的升級，作為全球最大航運公司的航運巨頭馬士基也成為了對沖基金攻擊的目標。

根據此前的預計，今年九月，空頭部位僅占這家丹麥航運公司股票的 0.8%。但 IHS Markit 最新數據顯示，馬士基的空頭部位已經躍升至股本的 6%，這也是有史以來的最高水平。

Jefferies 分析師 David Kerstens 在接受彭博電話採訪時表示，「由於美國對中國進口產品徵收關稅，這對今年剩餘時間內集裝箱運費需求的發展產生了很大的不確定性…… 顯然，貿易戰勢態的升級，進一步影響了跨太平洋貿易往來的風險。」

今年以來，馬士基股價整體呈下跌趨勢，與一年前相比，其股價已下跌 37%，市值更是蒸發近三分之一。

華爾街見聞在此前的文章中曾提到，分析師普遍削減對馬士基的股價展望。新加坡研究機構 Crucial Perspective 的首席執行官兼創始人 Corrine Png 認為，馬士基的估值可能會在未來幾個月內降至低谷，投資者會避免航運股，除非更多過剩產能被淘汰。

此外，路透曾評論稱，因供應過剩，全球集裝箱航運業陷入了長達十年的低谷，各大航運公司紛紛尋求合作，共同對抗低迷市況。

全球第三大航運公司法國達飛輪船就正考慮與第五大船運公司德國赫伯羅特公司合併。

全球第十大船運公司以色列以星航運也在 7 月 22 日宣布，將與馬士基就亞洲與美國東海岸之間貿易進行戰略合作。

馬士基是全球最大的集裝箱航運公司，總部位於丹麥哥本哈根，僱傭員工人數超過 11 萬，並控制着全世界五分之一的集裝箱船隊，並且每年運輸的貨物價值高達 4 兆美元。

『新聞來源／華爾街見聞』