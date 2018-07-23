〈期交所新人新氣象〉期交稅降稅成焦點 期貨公會爭取朝3大方向調降

期交所今 (23) 日舉行董事長交接典禮，期交稅調降議題成焦點，據了解，現行股價指數期交稅每口課徵 10 萬分之 2，期貨公會爭取將期交稅調降為 10 萬分之 1，或朝爭取「類定額課稅」的方向努力；同時還將爭取股價類期貨選擇權期交稅調降為千分之 0.5。

期貨公會理事長糜以雍致詞時直接請益，希望期交所可以降稅。新任董事長許虞哲在致詞時當場回應表示，期交稅徵收稅率目前為 10 萬分之 2 ，即將在年底時到期，會考慮相關租稅問題。

許虞哲也開玩笑表示，卸任的董事長劉連煜感謝那麼多人，就是沒感謝他財政部，就是稅制方面問題，針對調降期交稅的建議，他相信未來財政部部長蘇建榮一定會有所考量。

現行股價類指數的期交稅每口課徵 10 萬分之 2，期交稅是直接從客保金 (客戶保證金) 裡抽取一定比例，期貨市場客保金近年維持在 2000 億元左右，而近 10 年政府已抽取逾 600 億元的期交稅，尤其，去年期貨市場成交量 2.65 億口創下歷史新高、期交稅 41.9 億元為近 5 年新高，但是客保金規模卻沒很大變化，因此，期貨公會希望爭取調降期交稅以活絡期貨市場。

據了解，期貨公會爭取股價類期貨契約的交易稅率由現行的 10 萬分之 2，調降為 10 萬分之 1，或是朝爭取「類定額課稅」的方向努力，所謂「類定額課稅」就是以過去每年期交稅總稅收的平均為基礎，只要當年度達到一定標準就調降稅率；此外，公會還希望將股價類選擇權契約，或股價類期貨選擇權契約交易稅率，由現行的千分之一調降為千分之 0.5。