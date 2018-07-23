飛機發動機葉片石墨烯隔熱塗層問世 填補國内空白

據新華社報道，一種防高溫高濕、防鹽霧腐蝕、防黴菌的石墨烯“三防”塗層技術日前在河北秦皇島經濟技術開發區研製成功，該技術可應用於艦船燃氣輪機、航空航天發動機高溫部件保護以及艦船防鹽霧及海生物腐蝕等，填補了高溫塗層技術應用在重鹽霧地區的市場空白。據了解，該石墨烯塗層具有耐高溫、隔熱、耐腐蝕等特點，可抗高溫1500攝氏度，使用該塗層的飛機發動機葉片壽命延長。

業内認為，石墨烯隔熱塗層問世，大大延長了中國航天新型發動機葉片的使用壽命，填補了國内隔熱技術領域的空白。A股上市公司中，德爾未來(002631-CN) 在石墨烯研發方面積累了豐富的專利權、非專利保密技術，取得多項專利，同時公司在石墨烯研發和應用領域已取得多項階段性成果，擁有多項技術儲備，包括石墨烯基環氧富鋅防腐蝕底漆。華麗家族(600503-CN)子公司寧波墨西科技的石墨烯塗料已在防腐塗料、觸摸屏等應用領域領域推廣應用。

來源：證券時報·e公司

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