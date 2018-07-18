中國藥神這回驚動李克強 醫藥類股聽令熱彈

中國藥神效應持續發威，近來更驚動中國國務院總理李克強親自出馬，要求相關部門加緊落實抗癌藥降價，也讓今 (18) 日中國醫藥流通類股表現亮眼。

先前受到《我不是藥神》電影受熱議，相關醫藥類股早就漲過一波，不過這回總理開金口，還是讓醫藥流通類股早盤再度走紅，老百姓 (603883-CN) 股價一度大漲超過 3%，第一醫藥 (600833-CN) 漲勢逾 2%，華通醫藥 (002758-CN)、華東醫藥 (000963-CN)、柳藥股份 (603368-CN) 漲幅逾 1%。

老百姓股價江波圖 圖片來源：Sina

李克強直指，癌症等重病患者關於進口「救命藥」買不起、拖不起、買不到的情況，反映當前推動解決藥品降價保供問題的緊迫性，要求相關部會加快行動。強調抗癌藥是救命藥，不能稅降了價不降。要求相關部會以多重措施並打通中間環節，推動抗癌藥加快降價。

國信研究指出，目前新醫改方向明確，存量仿製藥通過一致性評價可提升質量，而進口替代機會明顯，更看好近期鼓勵創新藥、一致性評價、兩票制等政策大幅提高行業進入壁壘，未來優質龍頭公司集中度將迅速提升。

報告指出，儘管醫藥股和大盤一樣難逃近期貿易紛爭、去槓桿等多項因素影響，但強調醫藥核心資產公司在中期可享有行業集中度提升、消費中醫藥比例提升的雙重好處，更看好長期優質龍頭標的甚至有機會進入海外全球市場。

國信研究表示，將上述因素綜合考慮目前估值，看好穩健組合的華東醫藥、長春高新、樂普醫療、一心堂。另外也看好部分底部公司有望反轉：華蘭生物、博雅生物、迪安診斷、柳藥股份、上海醫藥。