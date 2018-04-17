G20會議19日起於美國華盛頓舉行 計畫聯手反對保護主義

共同社報導指出，包括日美中在內的二十國集團 (G20) 財長及央行行長會議等 19 日起將在美國華盛頓舉行，一系列國際會議的議題 16 日敲定。報導指出，與會國家對競相採取對抗措施的美中貿易摩擦深感擔憂，會議將就反保護主義和自由貿易的重要性達成共識。除了再次確認外匯市場避免競爭性貨幣貶值的以往協議外，為加強對難民的援助，世界銀行此前一直在各成員國推動的增資談判預計將達成協議。



全球經濟受美國大規模減稅政策等帶動有機會繼續改善，但美國鋼鐵進口限制措施和「貿易戰」的徵兆引發外界擔憂。3 月的 G20 會議一致同意就保護主義敦促相關國家展開對話與行動，但之後美國對糾正「不公平貿易」的態度依然強硬，19、20 日的會議上能否促使美國緩和態度，將成為焦點。



敘利亞和朝鮮問題的風險以及逐漸收緊銀根的歐美政策也給前景蒙上陰影，會議將研討對經濟和金融市場造成的影響。預計不會發表聯合聲明。



此外，這次將增資的是作為世界銀行集團核心的國際復興開發銀行 (IBRD)。上一次增資是在 2010 年。對增資持謹慎態度的美國川普政府也考慮同意，21 日舉行的世行與國際貨幣基金組織(IMF) 聯合發展委員會會議將努力得出最終結論。



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