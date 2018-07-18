G20峰會未開先給川普潑冷水：公報將提及貿易對經濟增長重要性

本周 G20 峰會還未召開，曝光的公報文件草案就給高舉貿易保護大旗的川普潑了冷水。

據彭博社報導，一位知情者稱，7 月 21 日到 22 日在阿根廷舉行的 G20 峰會將討論貿易戰的負面影響，但不可能將它寫入最終峰會文件。達成共識的文件篇幅不會超過兩頁，此前峰會公報一般有四頁。

上述知情者稱，在貿易相關的措辭方面，G20 代表為本周 G20 峰會草擬的文件和今年 3 月 G20 峰會公報的類似。公報將提到多邊貿易規則對經濟增長的重要性。不過，7 月 20 日本周五 G20 副財長召開的準備會議仍有可能修改草案的措辭。

今年 3 月的 G20 峰會公報沒有提到貿易保護主義，也沒有說明要怎麼監管整治加密貨幣帶來的問題，而是說，

「強健的基本面、健全的政策和有彈性的國際貨幣系統對匯率穩定至關重要，對強勁和可持續的經濟增長及投資有幫助。」

「再次確認漢堡 G20 峰會達成的貿易結論，承認需要進一步對話和行動，致力於強化貿易對經濟體的貢獻。」

雖然公報沒有具體提到川普的貿易保護主義行為有何負面影響，但 G20 當時稱：「國際貿易和投資是經濟增長、生產力、創新、創造就業和發展的重要引擎。」

路透報導也曾提到，3 月 G20 峰會上，反對貿易保護主義呼聲高，唯獨美國仍大唱反調。

3 月出席 G20 峰會的歐盟經濟金融事務、稅收和關稅同盟委員 Pierre Moscovici 表示，保護主義會損害全球經濟增長。日本央行行長黑田東彥表示：「國際社會一致的共識是，自由貿易是非常重要的。」

但美國財政部長姆努欽則在會上「唱反調」。他說，美國不會為了全球貿易系統的運行而犧牲自己的利益。