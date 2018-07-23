阿里、騰訊夥華人文化 入股廣告巨擘WPP中國業務20%股權

阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 (0700-HK) 傳有意攜手華人文化，入股全球最大廣告傳播集團 WPP 的中國業務 20% 股份，不過目前談判仍處於早期階段。此次談判大約需要數個月時間才能完成，預期相關業務估值介乎 20 億至 25 億美元 (約港幣 156 億至 195 億元)

英國天空新聞台 (Sky News) 報導，WPP 計畫將其中國業務注入一間新公司，新投資者將持有新公司 20% 股權，WPP 將保留多數股權及控制權，而 WPP 主席 Roberto Quarta 及聯合首席運營官之一的 Andrew Scott 7 月一同到中國，就潛在交易繼續談判。

值得注意的是，華人文化董事長兼行政總裁黎瑞剛是 WPP 非執行董事，騰訊及阿里巴巴亦有入股華人文化，因此令三方聯手入股 WPP 變得有機會成事。

WPP 是全球廣告傳播巨頭，業務包括廣告、媒體投資管理、數據投資管理、公共關係和公共事務、品牌塑造、 數字營銷、 電商和購物者營銷等，在 112 個國家有 3000 多個辦事處，分佈在 400 個大大小小的獨立廣告公司。包括合營聯營公司在內，一共有超過 20 萬名員工，年收入達 16 億美元，市場估值約 310 億美元 (約港幣 2418 億元)。

WPP 及旗下公司在北京、上海及廣州等省份和城市設有辦公室。另外，繼美國及英國之外，大中華地區為 WPP 的第三大市場。

如果 WPP 與騰訊、阿里達成交易，WPP 將把在中國業務營運，注入到一個新的控股公司。而阿里、騰訊則能借助 WPP 的通路，進一步強化傳統廣告行銷服務和數位技術部門的融合，擁有的數據分析能力，將進一步顛覆傳統的廣告傳播媒介模式。

《華爾街見聞》此前提及，媒體巨無霸 WPP 集團正面臨創始人離職，和股價下滑的雙重風險。今年 4 月，任職 WPP 長達 33 年的 Martin Sorrell 疑因其個人行為失當，突然辭去行政總裁一職，倉促退休。

去年 WPP 集團收入下滑 0.9% 至 152 億英鎊 (約港幣 1567 億元；新台幣 6210 億元)，創 2009 年經濟大衰退以來的最差表現，由於開年以來公司業績表現平平，WPP 預計 2018 年營收將持平，出現零增長。

於此同時，以 Google 和 Facebook 為代表的互聯網巨頭正在顛覆傳統廣告代理模式。

資料顯示，2017 年 Google 在廣告業務收入達到 794 億美元，Facebook 的廣告營收達到 337 億美元，兩家公司相當於全球廣告客戶在數位廣告上總支出的 46.4%。

在中國市場，騰訊、阿里則分別依靠微信、支付寶等應用瓜分了數位廣告媒體市場，幾乎滲透到零售業到快速增長的線上音樂流媒體等每一個細分領域。

英國媒體稱，阿里與騰訊準備就收購 WPP 中國股權進行合作本身令人感興趣，因為這兩者就是最激烈的競爭對手。