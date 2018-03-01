業績創2009年來最差 全球最大廣告集團WPP股價重挫逾14%

摘要：2017 年，WPP 集團收入下滑 0.9% 至 152 億英鎊，是 2009 年經濟大衰退以來的最差表現，由於開年以來公司業績表現平平，WPP 預計 2018 年營收將持平，出現零增長。

全球最大廣告和營銷服務集團 WPP 周四稱，去年的業績是 2009 年經濟大衰退以來的最差表現，且今年至今也未見好轉。

消息一出，股價應聲重挫，在倫敦交易的 WPP 股票一度下跌 14.46%，為當天 FTSE 100 成分股中跌幅最大的股票。

總部設在倫敦, WPP 集團旗下擁有一系列大型的廣告傳媒公司，包括奧美、智威湯遜、傳立、揚 · 羅比凱等。

2017 年，WPP 收入下滑 0.9% 至 152 億英鎊，由於開年以來公司業績表現平平，該公司預計 2018 年營收將持平，出現零增長。

WPP 首席執行官蘇銘天爵士 (Sir Martin Sorrell) 在點評公司去年表現時坦言稱，「2017 年不是一個好年頭」，剔除變動因素影響後的銷售額（like-for-like sales）、營收增長以及營業利潤率都呈現持平或僅小幅上升。

相比於谷歌和 Facebook 等科技企業的崛起對傳統廣告行業造成的長期影響，蘇銘天認為近期業績低迷更多是由於「零基礎預算、激進投資者和私募股權」等因素在短期內導致集團的許多主要客戶大幅削減廣告支出。

所謂零基礎預算是指公司每年從零開始計劃廣告預算，而不是以上一年的廣告支出為基礎做調整。

聯合利華和寶潔這類廣告公司「大金主」都在致力於降低成本，大部分廣告公司都因此遭到重擊。

以 WPP 的最大客戶之一聯合利華為例，其在去年表示，最多可能削減 30% 的廣告支出費用，也會把合作的廣告機構數量從 3000 家降至 1500 家。WWP 還表示，消費品領域廣告支出占公司營收的 1/3，但客戶在這方面的支出正在下滑。

此外，以谷歌和 Facebook 為代表的網路巨頭正在顛覆傳統廣告代理模式。

市場研究公司 eMarketer 數據顯示，2017 年 Google 可能在廣告業務「斬獲」726.9 億美元，Facebook 的廣告營收將達到 337.6 億美元。兩家巨頭的廣告收入預計總共 1065 億美元，相當於全球廣告客戶在數位廣告上總支出的 46.4%。

但蘇銘天稱，客戶仍然通過 WPP 旗下的代理機構向網路平台投放廣告，並沒有繞過他們直接與網路平台開展業務。

據他介紹，去年 WPP 客戶花費在谷歌上的廣告和營銷開支超過 60 億美元，年增率增長 10%；在 Facebook 上的廣告開支約為 21 億美元，年增率增長 30%。

WPP 已將谷歌和 Facebook 作為重點投資對象。去年在接受 CNBC 採訪時，蘇銘天曾透露，WPP 集團對谷歌進行的投資大約達到了 60 億美元，而對 Facebook 的投資預計將在 2017 年中增加至 20 億美元以上。

『新聞來源／華爾街見聞』