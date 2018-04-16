創始人被迫辭職 業界憂心：若Sorrell離開 WPP也完了

全球最大廣告集團 WPP 的創始人兼 CEO Martin Sorrell 於當地時間週六 (14 日) 宣佈，他將辭去這家英國廣告巨頭的 CEO 職位。

新浪財經援引路透社報導，Martin Sorrell 在至 WPP 員工的一封信中表示，「當前的混亂」正在給企業帶來太多不必要的壓力。為了企業、客戶、所有大小股東，以及所有其他利益相關者的利益，最好的辦法是「我離開」。

WPP 最近的負面消息震驚整個廣告行業。4 月稍早該公司對 Sorrell「涉嫌挪用公司資產」展開調查，指控其「個人不當行為」。Sorrell 隨後通過郵件作出回應表示：「我毫無保留地拒絕了這一指控，調查過程很快就會完成。」

Sorrell 被公認為是廣告行業領袖和一位聰明睿智的 CEO，他在 33 年前創辦了 WPP，將其從一家小公司發展成為一家擁有超過 20 萬名員工的全球廣告巨頭，業務足跡遍及全球 112 個國家。

Sorrell 是英國富時 100 指數成份股公司中任職時間最長的 CEO，也是英國最引人注目、薪酬最高的企業高管之一。

WPP 股價

報導指出，這場調查是由 WPP 董事長 Roberto Quarta 和高级執行董事 Nicole Seligman 聯手發起。此外，還特別聘請第三方調查機構 Wilmer Hale 負責，律師事務所 Allen&Overy 和 Slaughter and May 擔任顧問。

這場紛爭源自於自家人的指控，2 年前只是個美國商人的 Roberto Quarta，被找來擔任 WPP 董事長一職，不過卻在 2017 年股東大會上說，試圖另找內部領導人選，來取代高齡 73 歲的 Martin Sorrell，而這個計劃發展至今，可說是越演越烈。

Sorrell 也獲得 WPP 集團，最大股東資產管理公司 Harris Associates 的支持，合夥伙伴 David Herro 表示，除非有確切的證據，證實蘇銘天的不法行為，否則我們將認為，他才是 WPP 集團最正確的領導人選。

業界對事件感到憂心，認為如果 Sorrell 離開 WPP，全球行銷傳播產業將連帶受到極大的震盪與影響，WPP 也將會出現一段混亂期；甚至有人說：「如果 Sorrell 離開了，那麼 WPP 集團也就完了。」

另據《華爾街見聞》3 月初報導，WPP 去年 (2017 年) 集團收入下滑 0.9% 至 152 億英，是 2009 年經濟大衰退以來的最差表現，由於開年以來公司業績表現平平，WPP 預計 2018 年營收將持平，出現零增長。

WPP 集團總部設在倫敦，旗下擁有包括奧美、智威湯遜、傳立、揚 · 羅比凱等一系列大型的廣告傳媒公司。

Google 和 Facebook 為代表的網路巨頭正在顛覆傳統廣告代理模式。Martin Sorrell 表示，客戶仍然通過 WPP 旗下的代理機構向網路平台投放廣告，並沒有繞過他們直接與網路平台開展業務。

Sorrell 介紹，去年 WPP 客戶花費在 Google 上的廣告和營銷開支超過 60 億美元，年增率增長 10%；在 Facebook 上的廣告開支約為 21 億美元，年增率增長 30%。

WPP 已將 Google 和 Facebook 作為重點投資對象。去年在接受 CNBC 採訪時，蘇銘天曾透露，WPP 集團對谷歌進行的投資大約達到了 60 億美元，而對 Facebook 的投資預計將在 2017 年中增加至 20 億美元以上。