中集安瑞科(03899-HK)附屬擬增資中集財務 持股增至7.01%

中集安瑞科(03899-HK)公佈，於2018年7月20日，公司間接全資附屬公司丁方(中集安瑞科(荊門)能源裝備有限公司)與甲方(中集，該公司控股股東)、乙方、丙方及戊方訂立增資協議，出資方同意將中集財務的註冊資本由人民幣5億元增至人民幣9.2億元，總代價為人民幣6.49億元。根據增資協議，丁方同意認購中集財務的註冊資本人民幣6450萬元，代價為人民幣9973.92萬元。

增資完成後，中集財務的註冊資本由人民幣5億元增至人民幣9.2億元，丁方將持有中集財務7.01%的股權。

據悉，中集財務為於中國成立的銀行金融機構，主要業務為向中集的同係附屬公司提供金融服務。中集(甲方)間接持有公司全部股本70.31%，故屬公司控股股東及關連人士。乙方、丙方及戊方為中集的附屬公司，故屬中集的聯係人及公司的關連人士。

公告稱，中集財務為中集集團内唯一的持牌金融機構，將中集集團的產業及金融結合。中集財務提供的金融服務相當多元化，能滿足本集團的業務需求。訂立增資協議亦將降低公司的財務成本。作為其股東，公司預期對中集財務增資將獲得投資回報。

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