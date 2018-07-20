人民幣收盤僅小幅下跌 資管細則較寬松的預期提供支撐

人民幣兌美元即期CNY=CFXS即期周五僅小幅收跌，續創逾一年新低，早盤一度暴跌近400點至6.8128元；離岸人民幣則在跌破6.83後收窄跌幅。今日中間價則狂瀉605點，連七貶。

交易員表示，人民幣早盤延續上日跌勢，但大行在離岸和在岸出手提供美元流動性後，匯價均縮減跌幅；午後受到更為放松的資管新規細則可能即將出台的傳言影響，人民幣匯價繼續收覆失地，最終僅小幅收跌。

他們認為，一方面人民幣昨日跌幅過大，今日有自然回調的需求，另一方面，傳聞資管新規配套文件對非標投資等大幅寬松，帶動利率上漲預期，中美利差將隨之拉寬，境內美元/人民幣掉期多個期限掉期回升，亦支撐人民幣即期價格。

「理財細則就要落地了，比預期寬松，利率有上漲預期，spot當然也有支撐。」一中資行交易員稱。

另有交易員指出，在強美元和中美貿易摩擦背景下，人民幣仍持續承壓，而在經歷了這一波大跌後，加上美指在美國總統講話後適度回調，人民幣會適當停下腳步，盤整亦尋覓下一步方向，尤其是監管層的信號。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周五較上日跌0.71%至93.78，為2017年8月29日以來新低；SDR籃子指數跌至93.75，BIS籃子指數跌至97.09。

全球匯市方面，美元周五持於一年高位下方，此前美國總統特朗普表達了對美元強勢的擔憂，不過人民幣走軟削弱了風險偏好。美元料連續第二周上漲，過去三個月累計漲逾5%，因預期美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)將在未來幾個月繼續升息。

美國總統特朗普周四在接受CNBC專訪時表示，強勁美元「令我們處於不利位置」，並表示人民幣「像石頭一樣墜落」。

路透北京7月20日

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