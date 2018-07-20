【大行報告】麥格里：中國政策已出現拐點? 言之尚早!

北京是否轉向，由去槓桿轉移至推出刺激政策?麥格里給出否定的答案。麥格里報告指出，未來數周北京或繼續推出微調措施，但這時候說北京政策已呈現拐點，則是不成熟的說法。

觀乎過往8年中國經歷過三次信貸下滑周期，之前的兩次經驗顯示，每次周期都會經過3個發展階段。首階段是政策微調，包括針對性的降準，透過公開市場注入流動性，降低逆回購、中期貸款工具利率，作出窗口指引要求銀行增加信貸供應，修訂政策文件用字。踏入第二階段，北京會推出全面降準及減息，降低一年期存款利率，不過流動性由銀行間市場流入實體經濟仍會被堵塞。第三階段是對基建和地產市場作出大幅刺激；這將扭轉經濟困局，但亦意味北京決定放棄去槓桿，並再為經濟加槓桿。

現時中國經濟面對的局面，仍停留在第一階段，即將召開的政治局會議應不會改變現狀；雖然更多微調措施會出台，但政策焦點仍然維持去槓桿。中國已進入新的政治周期，領導人可以有更長的任期。

報告評論現時的格局，可以視為政策制定者對經濟以至人民幣進行壓力測試。他們仍保持底線，但較過去5年會有更大的容忍度。該行認為現時的信貸下滑周期只走了一半，中國經濟於2018年下半年和2019年將面對更大的逆風；而於今年較後期甚或明年，預期才會看到第二階段舒緩措施。未來數月路途仍然崎嶇，要保持防禦性。

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