龍湖集團(00960-HK)獲主要股東合共增持308.45萬股

龍湖集團(00960-HK)公佈，獲公司一名主要股東Charm Talent International Limited知會，其於2018年7月17日至2018年7月20日期間於公開市場增持合共308.45萬股公司股份，平均價格約為每股股份20.3788港元。

緊隨收購事項前，Charm Talent持有2,604,248,201股股份，相當於公司已發行股本約43.91%。緊隨收購事項後，Charm Talent持有2,607,332,701股股份，相當於公司已發行股本約43.97%。

Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea Assets Limited全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited以吳氏家族信託的受託人身份全資擁有。吳氏家族信託是於2008年6月11日由公司主席兼執行董事吳亞軍女士作為設立人及HSBC International Trustee作為受託人設立的一項全權信託。吳氏家族信託的受益人包括吳女士的若幹家族成員。

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