攻電競商機 中華電MOD、Hami Video全程轉播「IeSF世界電競錦標賽」

中華電信 (2412)MOD 近年轉播各項賽事傳出好口碑及佳績，日前世足賽剛落幕，中華電信收視交出好成績；而由中華民國電子競技運動協會(CTESA) 及高雄市政府主辦，台灣史上最大國際級電競賽事 2018「IeSF 世界電競錦標賽」於今 (20) 日正式開跑；中華電信宣布，將全程提供賽事與選手所需高速網路及通訊服務，並透過 MOD、Hami Video 高畫質直播賽事。中華電信董事長鄭優表示，中華電信看好電競市場的發展潛力，自去年起積極參與多場大型電競賽事，期望藉由優質的資通訊技術以及轉播國際級體育賽事的經驗，共同推動國內電競產業發展。未來 MOD『電競專區』也將成為常駐服務，持續提供豐富的電競內容，成為國內廣大電競迷的新選擇。



「IeSF 世界電競錦標賽」今年邁入第十屆，此次由中華民國電子競技運動協會 (CTESA) 及高雄市政府取得主辦權，並由教育部體育署指導，目前已吸引 42 個國家近 700 名運動員報名，是台灣前所未有的國際級電競比賽。除了「IeSF 世界電競錦標賽」，中華電信近年也積極參與各項電競活動，包含連續兩年獨家冠名國內最大電競業餘賽事「六都電競爭霸戰」、轉播 2017《英雄聯盟》世界大賽、參與亞洲最大 LanParty 電競嘉年華「WirForce 2017」、舉辦「CHT Master 中華電信校園電競賽」等，各大電競盛會皆可見到中華電信的身影。



本屆「IeSF 世界電競錦標賽」將於 2018 年 11 月 9 日至 13 日於高雄巨蛋舉辦。中華電信除了全程為賽事提供高速寬頻網路服務，讓各國菁英玩家炫技不卡卡，也體貼遠道而來的選手，提供免費手機門號 sim 卡，讓國際選手們隨時與遠方的家人朋友分享賽事成果。

