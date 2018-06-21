夏季商品提前起跑＋世足賽效應 燦坤、全國電第二季業績高歌

週四 (21 日) 為夏至，夏季商品旺季正式降臨，加上世足賽大戰方興未艾，帶動大尺寸高畫質電視熱銷，3C 大賣場燦坤 (2430)、全國電(6281) 業績帶勁，全國電本季業績有機會挑戰歷史新高紀錄，燦坤也可望維持 50 億元以上的高檔水準。全國電週三 (20 日) 除息 4 元，適逢傳統旺季來臨，加上該公司 Digital City 副品牌的發展順利，兩個交易日連續上漲，展開填息行情，週四 (21 日) 最高來到 65.4 元價位，收盤價則為 65.1 元，上漲 0.93% 或 0.6 元，兩個交易日填息 1.9 元，填息率達 47.5%；燦坤方面，週三股東會後，董事長閻俊傑辭任，主要是為落實公司治理，不身兼董總兩項職務。



5 月份氣溫提前飆高，帶動燦坤、全國電夏季商品熱賣時間點也提早。全國電 5 月營收因而竄升到 17.8 億元，較上月跳增 23.73%，年增率也有 14.37%，創十個月新高；燦坤 5 月營收也達到 17.6 億元，月增率 2.47%，年增率 13%。值得注意的是，包括燦坤的會員特典與全國電的破盤促銷活動，第二季都落在 4 月份，5 月業績逆勢上升，超呼預期。



據燦坤表示，5 月優異的業績來自於空調商品提前熱賣，創下 5 年新高紀錄，加上中華電信 499 資費促銷方案，帶動消費者購買空機的熱潮，當月 iPhone 買氣創下歷史新高紀錄，使得過去相對較淡的 5 月份業績反而強過有會員特典促銷活動的 4 月份，算相當罕見。



而 6 月份夏季商品的熱度持續不墜，加上世足賽開打，帶動大尺寸高畫質電視的銷售力道，法人預期，燦坤第二季營收將持穩在逾 50 億元的高檔水準，年增率上看 5-10%；全國電因 4、5 月業績均佳，6 月不看淡，本季營收有機會超越 48 億元，再度創下歷史新高。