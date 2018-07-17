世足賽完美落幕 中華電信MOD再創紀錄 全頻道7500萬收看人次

2018 俄羅斯世足賽精彩閉幕，中華電信 (2412)MOD 發布世足直播收看人次飆破 1,700 萬，全頻道總收視人次也再次刷新紀錄達 7,500 萬。而世足帶進的訂戶數也猛增超過 12 萬，整體訂戶同步創下 MOD 14 年最佳成績，突破 182 萬戶。根據尼爾森收視率，MOD 從本屆世足開始，收視節節攀升，不受任何媒體加入轉播影響。7 月 15 日法國對克羅埃西亞的冠軍賽一如預期衝上最高，平均收視率高達 4.35，瞬間最高收視率更達 5.6，這一刻發生在 23:35 分，當法國最帥前鋒格里茲曼因手球判罰的 12 碼進球，法國以 2:1 領先時，MOD 收視也達史上新高。



此次世足也讓中華電信 MOD 的 4K LIVE 直播、世足專區、Hashtag 等創新功能，成為國內運動賽事轉播的新標竿，而整體用戶數突破 182 萬，也顯示 MOD 已是國內廣告市場重要的創新平台。



此次中華電信 MOD 推出的「Hashtag 追蹤功能」大受球迷好評，許多球迷直稱此功能媲美電視版 IG，根據 MOD 機上盒統計，本屆世足賽事最受歡迎的球星依次為梅西、C 羅、內馬爾。



在「話題」追蹤方面，MOD 最受歡迎 Hashtag 由「晉級預測」奪冠，許多球迷透過 MOD 世足專區掌握賽事晉級動態，甚至有球迷透過「晉級預測」，作為運彩投注的參考依據。



中華電信 MOD 用戶數突破 182 萬，預計今年將超過 200 萬用戶。此次世足轉播更狂吸超過 80 家廣告主在 MOD 平台下單，超過 50% 為新客戶，領域包含汽車、金融、電玩、旅遊、3C 等產業，整體廣告量較去年同期成長 77%。這次 MOD 以創新互動的廣告呈現方式，搭配熱門內容，加上中華電信獨家專業大數據功能，強調廣告主可以精準投放廣告，讓消費者不需忍受傳統電視蓋台式廣告干擾，讓觀眾能在更舒適的收視情境中獲得有效的資訊，甚至跨螢導購、即看即買，獲市場好評。世足甫一結束，就接連有多家廣告主主動洽詢後續亞運及電競賽事廣告投放計畫。中華電信預期，接下來的亞運與暑假檔期，廣告勢必再有一波成長。

