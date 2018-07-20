〈宏碁品牌日〉台灣電腦市占坐二望一 要靠有機成長擠掉華碩

宏碁 (2353-TW) 亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今 (20) 日表示，台灣筆電市占約為 22 至 23%，近幾個季度連續出現微幅成長，與第一名華碩 (2357-TW) 市占率差距在 10 個百分點之內，目前處於「坐二望一」階段，期待未來的競爭方式能為宏碁帶來獲利，並衝上市占第一，不過何時能達成願望，宏碁僅表示，需要長期計畫。

侯知遠指出，宏碁台灣區電腦市佔近幾季都微幅成長，目前市占率約 22 至 23%，距離第一名差距在 10 個百分點以內，希望透過健康、有機的方式，也就是讓產品維持獲利，力拚衝台灣市占第一，不過對於何時達成，侯知遠並未透露。

侯知遠表示，再度接任台灣區總經理，是為了要讓展碁總經理林佳璋全力衝刺業績，讓展碁順利度過上市櫃法規限制，因此泛亞地區目前人事組織，不會有任何變動。

他強調，展碁今年若能順利登錄興櫃，將是宏碁旗下子公司繼宏星技術及安碁後，第三個上市櫃的公司。

宏碁品牌日今日起開始一個月的活動，侯知遠指出，去年泛亞地區第 3 季營收受惠品牌日及電競大賽，年增率 7%，交出不錯成績單，但也讓今年比較基期高，希望今年第 3 季表現能夠優於去年，保持正成長紀錄。

侯知遠指出，商用電腦產品營收占上半年泛亞地區營收比重約 41%，下半年有望達到 45%，全年表現有望超過去年 39% 占比。

侯知遠表示，今年第 1 季菲律賓有桌機、筆電超過 6 萬台出貨量的大單，第 2 季則有超過 8 萬台 All-in-one 出貨，加上電競產品貢獻，營收順利交出雙位數成長結果，展望下半年，面對去年同期基期高，達雙位數成長仍要花更多力氣。

根據宏碁提供資料，以年營收占比分析，泛歐地區貢獻營收 39.7%、泛美 28.7%，泛亞地區則為 31.6%。