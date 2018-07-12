光磊新產能完成投產 增幅約2成 穿戴式裝置7月逐步放量

因應光電晶體、二極體產能滿載，光磊 (2340) 投入 4 億元資本支出，增加感測元件產能約 2 成，新產能已於 6 月底完成投產，屆時月產能將由 30 億顆提升到 36 億顆，擴產效應 7 月開始浮現。光磊感測元件客戶群為歐洲、日系大廠，產品應用則以穿戴式裝置、車用為主，當中，車用市場以車內指示燈、卡車燈等產品為主，並與日系車廠展開接觸合作，今年底至明年初可望有具體成果。



至於穿戴式裝置，光磊感測元件是應用在智慧手錶，由於產品對感測要求更為精準，智慧手錶、智慧手環對感測元件的市場成長呈現倍增，7 月之後穿戴式裝置出貨逐步放量。



光磊首季營收為 13.11 億元，毛利率約 30.63%，稅後淨利為 1.59 億元，年減率 14%，惟去年現金減資 19.83%，股本降為 44.54 億元，每股盈餘為 0.36 元，第二季營收約 13.88 億元，季增 5.8%，由於感測元件新產能開出，帶動下半年營收表現。