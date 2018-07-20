谷歌財報公布在即 華爾街抱怨已經越來越看不懂了

谷歌下周將公布第二季財報，在這之前，資訊披露過少的問題再度引發分析師的抱怨。

麥格理分析師 Ben Schachter 在近日報告中稱，谷歌披露的關於其核心收入增長動力的資訊太少，這他們愈發抓狂，對谷歌進行估值也「開始成了一個問題」。

對於谷歌財報公布的內容透明度不夠的問題，華爾街一直存在抱怨。在 Schachter 看來，現在這個問題比以往更加突出。他稱：

我們正在接近這樣一個狀態，不僅是我們，還包括整個華爾街，都不知道其搜尋業務的規模相對於 YouTube 業務以及廣告業務到底有多大，而這可能會導致（股價）波動性加大。

當地時間下周一美股盤後（台北時間周二凌晨），谷歌將公布第二季財報。市場預期谷歌當季剔除流量獲取成本的營收將年增率增長 23.6%，至 258.5 億美元。

雖然抱怨財報透明度不夠，但 Schachter 並未看空谷歌，目前對其評級為中性。他表示：

隨著營收持續增長（年增率在 20%），我們認為谷歌（股價）並沒有高的離譜，但是認為上行空間也有限。

Schachter 作出這種判斷的依據在於，目前華爾街對谷歌的各種「副業」有很高的期望，包括其無人駕駛汽車業務 Waymo 等，但是目前從它們對收入的貢獻來看，這些業務還遠未到「結果」的時候。他寫到：

目前廣告業務在營收中的占比仍高達 86%。

在我們看來，儘管目前圍繞谷歌對這些技術的追求有數不盡的研報、文章以及討論，但在過去五年中，驅動其股價上漲的最大的一個動力依然是和行動搜尋中展示的廣告數量相關。