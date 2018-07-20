一把手空餘十個月後 戴厚良出任中石化集團董事長兼黨組書記

據澎湃新聞消息，7月20日上午，中國石油化工集團公司召開中層以上管理人員大會。中共中央組織部副部長高選民宣佈了中央關於中國石油化工集團公司董事長、黨組書記任職的決定：戴厚良任中國石油化工集團公司董事長、黨組書記，免去其中國石油化工集團公司總經理職務。

據悉，自2017年9月中石化集團原董事長王玉普出任國家安全生產監督管理總局黨組書記、局長後，中國石油化工集團一把手職位便一直空缺。

簡歷顯示，戴厚良為教授級高級工程師，博士研究生畢業，中國工程院院士。2005年9月，戴厚良離開工作了8年的揚子石化，出任中國石油化工股份有限公司財務副總監，同年11月起任中國石油化工股份有限公司副總裁。2016年1月，以戴厚良作為項目第一完成人的中石化“高效環保芳烴成套技術開發及應用”項目獲得了2015年度國家科學技術進步特等獎。2016年5月，戴厚良出任中國石油化工集團公司總經理、董事、黨組副書記。同年8月起任中國石油化工股份有限公司副董事長、總裁。

戴厚良是第十九屆中央候補委員。

此前，中石化集團旗下上市公司中國石油化工股份有限公司(中國石化600028-CN;00386-HK;NYSE：SNP)5月15日晚間公告，在當天舉行的公司第七屆董事會第一次會議上，戴厚良被選舉為中國石化第七屆董事會董事長，同時被聘任為公司總裁。

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