中興吐怨氣連四天漲停 中國5G概念股集體同慶

中興通訊 (000063-CN) 上週末被美國商務部宣佈正式解禁後，大為提振 5G 預期，讓中國 5G 概念股今 (17) 日持續漲停慶祝，預計下半年開始，5G 發牌的時間逐漸接近，5G 的投資將進入實質階段。

中國 5G 概念股再度拉升，包括中興通訊 (000063-CN)、富春通信 (300299-CN)、飛榮達 (300602-CN)、大富科技 (300134-CN)、縱橫通信 (603602-CN) 等 7 支個股同步漲停，其中中興通訊近 4 個交易日漲幅已達 40%，強勁漲勢讓中興通訊昨日發佈《股票交易異常波動公告》，預計接下來需要數周時間讓工廠恢復全產能。

中興通訊近期股價走勢 (圖自新浪財經)

野村證券報告指出，中興通訊還是一間具競爭性的電訊設備供應商，目前可重新發展業務，有助中國 5G 發展重上軌道，維持對中興「中性」的投資評等及 16 元目標價不變。

但野村認為，中興接下來還有很多不確定因素，有四大下跌風險：一是營運商網路業務收入成長較預期慢；二是海外客戶部分收入成長較預期慢；三是新管理層領導下，營運效率改善比預期慢；四是電信營運商延遲 5G 資本開支，估計營運商會在 2019 年開始投入。

中興通訊在獲得美方解禁之後，對市場資金佈局 5G 帶來明顯情緒改善；長期來看，物聯網行業爆發式擴張、5G 商用前景廣闊，行業前景看好，整體營收有望穩定增長。

安信證券分析師夏廬生認為，當前，5G 密集催化事件不斷，無論是 R15 標準的確定，還是 MWC2018 峰會上産業鏈極高的準備度，都預示 5G 會在 2019 年如期而至。華創證券分析師束海峰表示，3 家中國運營商均計劃在 2020 年底正式商用。初期 5G 商用將主要用於高密度城市中心區域，以便在郊區和農村區域部署之前測試網路性能和用戶使用水準。

天風證券認為，在 5G 産業鏈中，真正具核心技術競爭力、高門檻的公司值得重點關注；此外，5G 受益彈性大的標的也具備投資價值。以相對角度來看，作為此輪調整中跌幅較大的類股，在行業開始逐步復甦並且前景可期的背景下，5G 的相對收益也將越趨明顯，可望打頭陣上漲。

在週二 (17 日) 召開的 5G 和未來網路戰略研討會上，中國研究院通信架構實驗室總監張旭表示，英特爾已經為 5G 發展提供從智慧終端到網路到邊緣計算和雲計算的端到端的部署能力。

華為 5G 研究和技術標準專家伍勇指出，目前華為已經和全球 20 多個運營商建立了 50 多張 5G 預商用網路，對 5G 的關鍵技術、技術標準和核心頻段做技術驗證，目前對於 R15 的技術驗證已經完成，已對 5G 做好充足準備。

外媒報導，據傳華為目前正在韓國競標，希望能搶下對韓國三家電信商 5G 網路設備的大單，據傳首批訂單價值達 90 美元，目前三大電信商中的 LG Uplus 已表達有意選擇華為設備，至於 SK 電信、KT 仍在考慮中。