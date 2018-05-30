美對華關稅清單6月中公佈 瑞聲挫近4% 舜宇跌逾3%

新浪財經報導，美國白宮揚言將於 6 月 15 日公佈對自中國進口總值約 500 億美元商品加徵 25% 關稅清單，瑞聲科技 (2018-HK) 應聲跌 3.926%，報港幣 115 元；成交約 69 萬股，涉資港幣 7934 萬元．舜宇光學 (2382-HK) 跌 3.317%，報港幣 154.5 元。

截至約 11:30，舜宇光學股價回穩至港幣 156.1 元或 - 2.315%、瑞聲科技報港幣 117.9 元或 - 1.504%

圖：新浪財經

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美國商務部長計劃於 6 月 2-4 日率團訪問中國，進行下一輪貿易談判，美國總統川普突然宣佈，將推進對 500 億美元的進口中國商品加徵 25% 關稅並遏制中國在敏感技術領域投資的計畫。

白宮於當地時間週二 (29 日) 發表聲明稱，對進口中國商品徵稅的最終清單將於 6 月 15 日前公佈，而關稅將在「此後不久」實施，這是至今為止美國政府針對加徵關稅時間表作出的最為明確的表述。

聲明提到，根據貿易法第 301 條，美國將對自中國大陸進口總值約 500 億美元商品加徵 25% 的關稅，其中包括與「中國製造 2025」。

恒指夜期已先行反映，恒指週三 (30 日) 開盤一路下跌，目前恆指期報下跌 387 點或 - 1.27%，成交量港幣 58.24 億元。國企指數報 11792 點，跌 166 點或 - 1.4%。

相關個股應聲齊跌，比亞迪電子 (0285-HK) 跌 4.265%，報港幣 12.12 元；信利國際 (0732-HK) 跌 1.807%，報港幣 1.630 元；高偉電子 (1415-HK) 跌 1.105%，報港幣 1.790 元；丘鈦科技 (1478-HK) 跌 0.437%，報港幣 6.830 元；瑞聲科技 (2018-HK) 跌 3.926%，報港幣 115 元；舜宇光學 (2382-HK) 跌 3.317%，報港幣 154.4 元；鴻騰精密 (6088-HK) 跌 2.151%，報 3.640 元。華顯光電 (0334-HK) 則維持平盤。

